Un 12enne è grave per una caduta nella tromba delle scale a scuola

AGI. - Uno studente di 12 anni è caduto per quattro metri nella tromba delle scale del Collegio Arcivescovile "Castelli" di Saronno, in provincia di Varese. E' successo intorno alle 8.30. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dai primi accertamenti dei Carabinieri di Saronno sembra accidentale la causa della caduta e viene escluso il coinvolgimento di altri.