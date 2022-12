Un aereo militare è precipitato vicino a Trapani

Il 23 dicembre del 1978 un volo Alitalia partito da Roma e diretto a Palermo si inabissò a pochi chilometri dall'aeroporto di Punta Raisi. Torna in libreria 'Notizia del disastro' in cui Roberto Alajmo racconta le vite delle 108 vittime e dei 21 sopravvissuti di quell'incidente. Una 'Spoon River' in cui esistenze solo in apparenza banali sono le vere protagoniste, senza distrazioni alla ricerca di un complotto o di un mistero che non c'è