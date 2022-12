Valanga in Val di Fassa, disperso uno scialpinista

AGI - Uno scialpinista risulta disperso in seguito alla valanga staccatasi nel primo pomeriggio di oggi in Val San Nicolò nel comune di Pozza di Fassa in Trentino. Stando alle prime informazioni dei soccorritori, l'escursionista disperso faceva parte di un gruppo di sei scialpinisti che stavano scendendo da Passo San Nicolò verso la baita 'alle Cascate'. In quella zona oggi, dopo le nevicate di questi giorni il pericolo di slavine è 'marcato' di grado 3. Le operazioni di soccorso con l'elicottero sono difficili a seguito della nebbia.