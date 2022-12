Baby gang rapinava coetanei alle fermate dei bus, 3 arresti a Roma 

AGI - I componenti di una baby gang composta da un diciottenne e due sedicenni, sono stati individuati e arrestati dai carabinieri a Roma con l'accusa di aver rapinato loro coetanei alla femata del bus.

I fatti risalgono alla sera del 5 dicembre, quando due sedicenni sono stati aggrediti da un gruppo di giovani in via Igino Giordani, in zona Collatina, poco dopo essere scesi da un autobus.

Le vittime sono state aggredite violentemente con calci e pugni e rapinate di due smartphone e un giubbotto griffato.

I tre responsabili sono stati fermati dai militari della stazione Santa Maria del Soccorso, grazie alle indicazioni di alcuni testimoni che hannmo assistito alla scena. Le vittime sono state medicate poi trasportate al policlinico Gemelli riportando uno 20 giorni di prognosi per la rottura del naso e l'altro 10 giorni di prognosi per una lieve commozione cerebrale.

Il 18enne è stato trattenuto in caserma fino al rito direttissimo che si è svolto presso il Tribunale di Roma dove è stato convalidato l'arresto mentre i due sedicenni sono stati accompagnati presso il Centro Prima Accoglienza per minori di via Virginia Agnelli.