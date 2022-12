Arriva l'aria artica con neve a bassa quota nel weekend

AGI - Maltempo che nelle prossime ore interesserà il Nord Italia e poi nella giornata di sabato soprattutto le regioni del Centro con piogge e temporali anche intensi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano invece da domenica l'arrivo di aria artica sul Mediterraneo. Tempo instabile soprattutto su Nord-Est e regioni del Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi. Neve in calo fino a quote di bassa collina o prossime al piano entro sera tra Veneto ed Emilia Romagna.

Fiocchi oltre i 1000 metri sull'Appennino centrale. Prossima settimana che inizia con un temporaneo miglioramento del tempo ma clima più freddo con temperature di qualche grado sotto media.

Previsioni meteo per oggi: al nord Maltempo al Nord con piogge diffuse e anche neve fino a quote molto basse sulle regioni di Nord-Ovest. Tempo in miglioramento tra pomeriggio e sera con precipitazioni in esaurimento un po' ovunque.

Al centro molte nuvole in transito sulle regioni del centro con piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Tra la sera e la notte maltempo in arrivo sui settori tirrenici con temporali ad iniziare dalla Toscana.

Al sud e sulle isole Nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata sulle regioni del Sud ma con locali piogge solo su Sardegna e Campania. In serata e nottata peggiora sulla Sardegna con temporali anche intensi in arrivo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo altrove.

Previsioni meteo per sabato: al nord molte nuvole in transito per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali ma con locali fenomeni solo su Romagna e Alpi orientali, nevosi oltre i 900-1000 metri. Peggiora dalla sera con precipitazioni soprattutto al Nord-Est e neve in calo fino a 500-700 metri.

Al centro giornata all'insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Centro con molte nuvole associate piogge e temporali, localmente più intensi sui settori tirrenici. Ancora precipitazioni sparse tra la sera e la notte.

Al sud e sulle isole molte nuvole al mattino sulle regioni del Sud con precipitazioni sparse generalmente di debole intensità.

Tra pomeriggio e sera peggiora con temporali intensi su Campania, Calabria e Isole Maggiori. Temperature minime in calo al Centro-Nord in aumento al Sud, massime in aumento al Nord e in calo al Centro-Sud. Previsioni meteo per domenica: al nord giornata con tempo instabile al Nord, specie sui settori centro-orientali, con piogge sparse e neve in calo fin verso i 200-500 metri.

Entro la sera ancora fenomeni tra Veneto ed Emilia Romagna con fiocchi a quote prossime al piano. Al centro tempo instabile al mattino con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Marche.

Al pomeriggio fenomeni sparsi sui settori interni e localmente sulle coste dell'Adriatico. Neve fino a 1000-1200 metri sull'Appennino. Migliora dalla sera. Al sud e sulle isole tempo instabile durante la giornata sulle regioni del Sud con piogge sparse soprattutto sui settori peninsulari, più asciutto sulle isole maggiori. Dalla sera piogge in arrivo tra Sicilia e Calabria, nuvolosità e schiarite altrove. Temperature minime e massime in decisa diminuzione su tutta la penisola.