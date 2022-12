Roberto Benigni ha incontrato il Papa in Vaticano 

AGI - Papa Francesco ha ricevuto, prima dell'Udienza Generale, Roberto Benigni.

Il papa incontra Roberto Benigni

Lo rende noto un tweet di Vatican News.

Lo scorso anno a Pasqua Papa Francesco introdusse “Volti dei Vangeli”, un programma realizzato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana e i Musei Vaticani, nel quale l'attore e regista premio Oscar per "La vita è bella" spiegava i Vangeli.