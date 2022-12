Marinella, il re delle cravatte celebrato con un francobollo

AGI - Nel 1914 Don Eugenio Marinella decise di aprire bottega in Piazza Vittoria, sull'elegante Riviera di Chiaia di Napoli. Un luogo originale dove i napoletani potevano trovare i raffinati prodotti inglesi. In contemporanea venne avviata una produzione artigianale di camicie su misura e cravatte che fecero presto tendenza nella Napoli più ̀ sofisticata e fra i turisti stranieri in vacanza nel Bel Paese.

Dopo oltre cento anni, quel “piccolo angolo di Londra a Napoli”, guidato da Maurizio ed Alessandro, terza e quarta generazione della famiglia, è diventato un marchio simbolo del “Made in Italy” che ora viene raccontato anche da un francobollo.

A Roma si è infatti svolto l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra Maurizio Marinella ed il Ministro Adolfo Urso, con l’annullo filatelico del francobollo dedicato a E.Marinella e nei prossimi giorni le vetrine delle boutique E.Marinella di Napoli, Roma, e Milano, esporranno il “dentello celebrativo”, da far ammirare ai fedeli clienti, collezionisti, ed amanti del marchio.

“Siamo molto orgogliosi di non aver mai smesso di tenere strette le redini del marchio di famiglia, che arrivato alla quarta generazione- racconta Maurizio Marinella - con mio figlio Alessandro, continua a dare risultati e soddisfazioni a noi, ed al nostro team sempre più elevate. Il francobollo E.Marinella rappresenta un traguardo ineguagliabile, e la dimostrazione di aver svolto correttamente e con tenacia il proprio lavoro”.