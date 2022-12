Il maltempo rovinerà il ponte dell'Immacolata

AGI - Prima settimana di dicembre che si apre con un flusso di correnti umide sulla nostra Penisola. Queste porteranno nel corso dei prossimi giorni tempo instabile con molte nuvole e piogge sparse soprattutto sulle regioni del Centro. Nel corso del ponte dell'Immacolata poi, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, ecco un nuovo peggioramento interessare l'Italia ed in particolare le regioni del Centro-Nord con neve abbondante sulle Alpi. Clima relativamente mite per i prossimi giorni mentre dal weekend potrebbe arrivare aria più fredda.

Previsioni meteo per oggi: al nord Giornata all'insegna del tempo instabile soprattutto sui settori centro-orientali con molte nuvole e piogge diffuse. Fenomeni più intensi sul Triveneto. Neve oltre i 1000-1600 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Graduale esaurimento dei fenomeni entro la sera. al centro Molte nuvole con piogge sparse durante la giornata soprattutto su Toscana, Umbria e Marche, più asciutto ma con nuvolosità irregolare altrove. Ancora piogge e acquazzoni sparsi in serata soprattutto tra Toscana e Umbria.

Al sud e sulle isole Tempo stabile sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio quando avremo nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque. Temperature in aumento al Centro-Nord e in lieve calo al Sud.

Previsioni meteo per domani: al nord Giornata con tempo per lo più asciutto al Nord dove avremo però molti addensamenti anche bassi specie su coste e pianure. Possibilità di deboli piogge sulla Romagna. Maggiori schiarite sulle Alpi. Nessuna variazione anche nelle ore serali. Al centro tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole in transito associate a piogge di debole o moderata intensità soprattutto su Toscana, Umbria e Marche, generalmente più asciutto altrove.

Nessuna variazione in serata con piogge ancora sulle stesse regioni. Al sud e sulle isole: giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con molte nuvole alternate a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera deboli piogge possibili sulla Sicilia, nessuna variazione altrove. Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime stazionarie o in diminuzione ovunque.