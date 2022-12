Un violento nubifragio mette in ginocchio il Catanzarese

AGI. - Un violento nubifragio ha colpito questa notte il Catanzarese causando allagamenti e disagi. La pioggia intensa ha imperversato sopratutto in provincia e nel quartiere Lido del capoluogo, provocando l'allagamento del lungomare e di alcune strade interne.

L'ondata di maltempo ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in diversi centri del Catanzarese. A Martelletto è stata segnalata l'esondazione di un torrente, a Cicala il danneggiamento del depuratore e dell'impianto acquedottistico.

A Simeri Crichi una donna anziana è stata recuperata e tratta in salvo dall'abitazione invasa dall'acqua. In totale sono 34 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, 12 quelli in corso e circa 70 le richieste in attesa. In supporto sono giunte squadre da Cosenza e Reggio Calabria. Inviato inoltre un modulo di Colonna Mobile dalla Direzione Basilicata con 9 unità e mezzi in assetto alluvione.

Il Comune di Catanzaro chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati dall'ondata di maltempo delle ultime ore. Lo annunciai sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita.

"È stata - spiega Fiorita - una notte di grande trepidazione e di grande angoscia. La bomba d'acqua che ha colpito la nostra città non era stata prevista da nessun bollettino meteorologico e non era stata preceduta da nessuna allerta. Appena giunte le segnalazioni di allagamento la macchina comunale si è messa immediatamente in moto e voglio ringraziare la Polizia locale, i dirigenti comunali, i nostri operai, la Protezione civile comunale, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tutti coloro che si sono prodigati a prestare soccorso ai tanti automobilisti rimasti bloccati nelle strade e ai tanti cittadini che hanno subito l'allagamento delle proprie abitazioni".