Una ragazza di 23 anni è morta ribaltandosi con l'auto a Milano

AGI - Una giovane di 23 anni è morta nella notte all'ospedale Policlinico di Milano dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. La giovane era in auto come passeggera insieme a un ragazzo ed un'altra ragazza.

Alle 4.29 in viale Melchiorre Gioia all'altezza di via Lunigiana la macchina in sharing si è ribaltata. Da una prima ricostruzione della Polizia locale, il conducente avrebbe perso il controllo e urtato il cordolo. Gli altri due ragazzi di 25 e 30 anni sono atti trasportati in codice giallo al Fatebenefratelli e al San Carlo.