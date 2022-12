Sulle montagne arriva la neve. Fine settimana di pioggia nel centro Italia

AGI - Temporaneo miglioramento del tempo sulla Penisola con le ultime precipitazioni che si attardano sulle regioni del sud. Stando però agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, una saccatura depressionaria si allungherà verso la penisola Iberica nel corso dei prossimi giorni.

Tempo in peggioramento, dunque, già venerdì a partire dai settori tirrenici centrali. Nel corso del primo weekend del mese maltempo che interesserà tutta la Penisola con neve soprattutto sulle Alpi anche fino a quote medio-basse.

Previsioni meteo per giovedì 1 dicembre

Al nord

Al mattino nubi basse lungo la pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su Emilia Romagna e Triveneto, sereno sui restanti settori. In serata atteso un graduale peggioramento sulle regioni di nord-est, con neve sulle Alpi orientali dagli 800-1000 metri.

Al centro

Al mattino molte nubi sulle regioni adriatiche, maggiori aperture sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al piu' poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole

Al mattino residue precipitazioni sulle regioni peninsulari, con neve in appennino dai 1400-1600 metri, piu' stabile sulle isole maggiori. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con nuvolosità irregolare in transito. In serata ancora cieli poco o irregolarmente nuvolosi; sereno tra Calabria e Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì 2 dicembre

Al nord

Al mattino nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse al nord-est e neve oltre i 700 metri. Al pomeriggio precipitazioni lungo l'arco alpino con neve oltre i 700-900 metri, nuvoloso altrove con tempo asciutto. In serata piogge sparse su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e in appennino oltre gli 800-1200 metri

Al centro

Al mattino nuvolosità irregolare sul versante tirrenico con locali piogge sulle coste, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sui settori tirrenici. In serata piogge sparse su tutti i settori con neve in appennino oltre i 1400-1500 metri, più asciutto sulle coste abruzzesi.

Al sud e sulle isole

Al mattino isolate piogge su Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, asciutto altrove ma con molta nuvolosità in transito. In serata non sono previste variazioni di rilievo.