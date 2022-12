Juventus: chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e altri 12 

AGI - La Procura di Torino ha inviato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri dodici indagati nell'inchiesta sulle presunte irregolarità nei bilanci del club bianconero e sulla plusvalenze considerate "artificiali" dai magistrati torinesi.

Oltre all'ex presidente, i pm hanno chiesto il processo per Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Maurizio Arrivabene, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Stefania Boschetti e Roberto Grossi.

Tra i reati contestati dalla Procura figurano il falso in bilancio, l'aggiotaggio, l'ostacolo alla vigilanza Consob e le false fatturazioni. Nell'elenco delle richieste di rinvio a giudizio non figurano, invece, gli ex componenti del collegio sindacale: Silvia Lirici, Nicoletta Paracchini e Paolo Piccatti.