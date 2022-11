Weekend con il maltempo al Centro e al Sud, temperature in calo

AGI - Saccatura depressionaria in arrivo sul Mediterraneo con approfondimento di un minimo al suolo sul Mar Tirreno. Questo porterà entro la prossima notte precipitazioni su Liguria, Sardegna, regioni tirreniche del Centro e Campania. Tra sabato e domenica, stando alle ultime anali del Centro Meteo Italiano, maltempo che si sposterà verso sud con temporali anche intensi su Puglia, Basilicata e Calabria. Settimana a cavallo tra novembre e dicembre che potrebbe invece vedere clima più freddo con temperature di qualche grado sotto media.

Previsioni per oggi

NORD Molte nuvole in transito per tutta la giornata ma con pochi fenomeni associati. Precipitazioni possibili soprattutto su Liguria ed Emilia Romagna con neve in calo entro la serata fin verso i 1400 metri.

CENTRO Nuvolosità in transito tra mattina e pomeriggio con deboli piogge possibili sulle coste di Toscana e Lazio. Tra la sera e la notte peggiora specie sulle regioni tirreniche con piogge e acquazzoni diffusi, neve lungo l'Appennino fin verso i 1400 metri. A

SUD E ISOLE Tempo stabile sulle regioni Peninsulari del Sud per gran parte della giornata. Peggiora sulla Sardegna con piogge e temporali in arrivo entro la sera. Nella notte fenomeni in arrivo anche su Campania e Molise.

Previsioni per sabato

NORD Al mattino deboli precipitazioni sulla Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino, nuvolosità irregolare altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con banchi di nebbia o foschia lungo la Pianura Padana.

CENTRO Al mattino cieli coperti con piogge sparse su Lazio, Abruzzo e Marche. Al pomeriggio insiste il maltempo sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Lazio e Abruzzo. Nevicate nel corso della giornata dai 1300-1400 metri, fino ai 1200 in serata.

SUD E ISOLE Al mattino acquazzoni e temporali su Campania, Molise, alta Puglia e Basilicata; maltempo diffuso altrove. Al pomeriggio fenomeni intensi sullo Stretto e sulla Sicilia orientale, nessuna variazione altrove. In serata ancora molte piogge sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia. Neve in Appennino Molisano e Campano fin verso i 1300 metri. Temperature minime stabili o in aumento; massime in calo al centro-sud, stazionarie o in rialzo al nord.

Previsioni per domenica

NORD Giornata all'insegna del tempo asciutto al Nord con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali.

CENTRO Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo residue piogge sull'Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

SUD E ISOLE Piogge e temporali sparsi in giornata specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ampie schiarite sulla Sardegna. In serata fenomeni in esaurimento salvo residue piogge su Calabria e Sicilia.