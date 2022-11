Papa Francesco in cura dal medico dell'Atletico Madrid per il dolore al ginocchio 

AGI - Papa Francesco, per il suo dolore al ginocchio, ha consultato il capo del servizio medico della squadra di calcio dell'Atletico Madrid. Lo ha reso noto lo stesso medico, Jose Maria Villalon alla radio spagnola Cope.

Villalon ha spiegato di essere stato "richiesto" con altri specialisti "dalla Conferenza episcopale spagnola e dalla Nunziatura vaticana in Spagna per visitare il Papa e discutere con l'equipe medica vaticana per vedere - ha detto - se potevamo aiutarlo".

️ El Dr. José María Villalón, jefe de los servicios médicos del club, recibió nuestra insignia de Oro y Brillantes en reconocimiento a sus 25 años de trabajo en el Atlético de Madrid. ¡Felicidades!



⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/UtpjWfzkaS — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

"Sono ottimista sul fatto che il Papa possa essere aiutato" ad affrontare "questo processo di artrosi", ha continuato il medico pur sottolineando che potrebbe essere complicato per il Pontefice frequentare regolarmente sedute di fisioterapia o riabilitazione a causa di un "programma complicato".