Il maltempo imperversa sull'Italia ma è previsto un miglioramento

AGI - Vortice depressionario in azione sull'Italia con maltempo diffuso da Nord a Sud. Piogge e temporali più intensi che interessano i settori tirrenici. Nelle prossime ore quota neve in calo sulle Alpi e poi sull'Appennino con fiocchi fin sotto i 1000 metri. Secondo quanto risulta dalle analisi del Centro Meteo Italiano, tempo in miglioramento nei prossimi giorni con l'arrivo di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Maltempo diffuso soprattutto sui settori centro-orientali con temporali anche intensi tra Veneto ed Emilia Romagna, graduale miglioramento al Nord-Ovest. Quota neve in calo fin verso i 500-700 metri.

Al Centro Giornata di maltempo su tutti i settori con temporali anche intensi sulle regioni tirreniche. Tra pomeriggio e sera ancora precipitazioni sparse con quota neve in calo sull'Appennino fin verso i 900-1300 metri.

Al Sud e sulle Isole Tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali localmente anche intensi specie su Campania, Basilicata e Calabria. Fiocchi in Appennino dalla serata fin verso i 1300-1500 metri.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino residue piogge sulle coste romagnole, variabilita' asciutta altrove. Al pomeriggio cieli per lo piu' soleggiati su tutte le regioni, isolati fenomeni sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro Al mattino tempo stabile con sole prevalente, isolate piogge sulle coste marchigiane. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosita' in aumento sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosita' tra Lazio, Umbria e Toscana.

Al Sud e sulle Isole Al mattino piogge sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, variabilita' asciutta altrove. Al pomeriggio qualche pioggia anche in Sardegna, invariato altrove e ampie schiarite sui settori adriatici. In serata ancora piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.