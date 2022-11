WomenXImpact, stampa e cultura armi per ridurre il divario di genere

AGI - Il cambiamento della mentalità che è all’origine del divario di genere passa attraverso l’educazione e la stampa, ma la strada da fare è ancora lunga. Se ne è parlato negli interventi della giornata conclusiva di WomenXImpact, il forum di tre giorni voluto da Eleonora Rocca per l’empowerment femminile sponsorizzato da Eni.

Sarah Varetto, ex direttrice di SkyTg24 e ora vicepresidente per la Comunicazione e l’inclusione dell’emittente, ha ricordato nel suo intervento alcuni esempi di testi scolastici per i bambini delle scuole primarie in cui si diffondono stereotipi e addirittura bufale: “Ho letto su un libro di testo che le donne fanno meno figli da quando lavorano fuori casa: è falso, basta confrontare le statistiche su percentuale di lavoro femminile e numero di figli pro capite in Italia e Francia o Svezia per averne la prova. La verità è che serve un lavoro politico e culturale, a partire dal fatto che ci sono pochi asili, ma anche per superare il cosiddetto pregiudizio inconscio che pervade la nostra società e non solo gli uomini”.

Del resto, anche i dati sul divario di genere nel mondo dell’informazione presentati dal network di società di pubbliche relazioni L45 conferma le grandi differenze tuttora esistenti.

Siamo sempre qua, al @womenximpact Orgogliosa e felice di far parte di questa community. Grazie a @Elerocca che ancora una volta è riuscita a raccogliere attorno a sé Donne, professioniste e imprenditrici, di grande valore! ❤️ #womenempowerment #empoweredyourself pic.twitter.com/3j4aoxFTk8 — Maury-Myde (@maury_myde) November 19, 2022

La giornalista Ilaria Maria Dondi, direttrice di Roba da Donne, ha parlato degli stereotipi di genere di cui è ancora intrisa l’informazione. “Anche il giornalismo, come altri baronati maschili, le università, la finanza, è un luogo di discriminazione. Molte volte non è consapevole, semplicemente un modo di difendere un privilegio che sentono in pericolo. Le vittime non sono solo le donne, unico caso di maggioranza discriminata, ma anche le minoranze di genere, i cosiddetti ‘non binari’”.

Dondi ha portato il recentissimo esempio delle tre donne uccise a Roma, “nel migliore dei casi hanno parlato di due donne e un trans”, ha fatto notare e ha ricordato i titoli sulle “tre cicciottelle che hanno sfiorato il podio olimpico”, che hanno suscitato polemica alle ultime olimpiadi.

Le atlete in questione erano quelle della squadra nazionale di tiro con l’arco, che non corrispondevano precisamente agli stereotipi di magrezza considerati coerenti con l’immagine di una sportiva.

In un dibattito fra 5 professioniste dell’informazione e della comunicazione si è parlato del futuro dei media: come fornire informazione di qualità e difendere la società dalla disinformazione utilizzando i social network e i cosiddetti “new media”? La risposta è stata trovata in qualità e l’affidabilità, individuati come elementi chiave di una corretta informazione, non solo su inclusione e genere.

Grande interesse e anche commozione hanno suscitato sul palco di Bologna anche gli interventi di donne disabili, tutte impegnate nel promuovere l’accessibilità per le loro simili ed evitare loro le difficoltà esperimentate sulla propria pelle. Benedetta De Cecco, che fa parte della squadra che c’è dietro a WomenXImpact di cui è Project manager e si muove su una sedia a rotelle e ha raccontato il suo percorso di vita, pieno di forza e coraggio. Diana Gioffrè è salita sul palco con la sua cagna-guida Camilla, fedele compagna di vita e assistente: Diana non vede più da quando aveva 13 anni.

“Non è stato facile – ha detto, usando quello che lei stessa considera evidentemente un eufemismo – Ero un’adolescente e il mondo esterno mi era inaccessibile. Ma grazie agli esempi di altre donne che avevano avuto una simile esperienza ce l’ho fatta: la consapevolezza di dover raggiungere comunque un obiettivo di vita e che ogni vita ha diritto di essere vissuta perché nessuna ha meno valore mi ha spinta a impegnarmi fin da subito nell'associazionismo”.

Oggi Diana è vicepresidente di un’associazione per la riabilitazione e dirige una scuola per cani guida per i ciechi e parla, sicura e sorridente, di quelle che chiama “le vie alternative per raggiungere il successo”.