C'è un sospettato per l'omicidio di due cinesi e una colombiana a Roma

AGI - C'è un primo sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì in zona Prati. A perdere la vita tre prostitute: Marta Castano Torres, colombiana di 65 anni e due cittadine cinesi.

Si troverebbe sotto interrogatorio in questo momento l'uomo sospettato di essere l'autore dei tre omicidi avvenuti giovedì mattina tra le 10 e le 13 in zona Prati, a Roma. A bloccare il soggetto è stata la polizia, coordinata dai pm di Roma.

Secondo quanto si apprende, sarebbe stato individuato questa mattina e trasferito per essere ascoltato. Il 17 novembre la scoperta in un condominio di via Augusto Riboty, al tribunale di piazzale Clodio, nel quartiere Prati di Roma.

Il portiere dello stabile trova il corpo di una donna sul pianerottolo. Aveva i vestiti insangunati. Avverte la polizia che poi in un appartamento dello stesso palazzo trovano un'altra donna uccisa. E poche ore dopo, a 500 metri di distanza la scoperta di un'altra vittima.

© Agi Il luogo di uno degli omicidi del quartiere Prati

È una colombiana di 65 anni e anche lei è stata uccisa a coltellate in un seminterrato di via Durazzo. Le indagini puntano negli ambienti della prostituzione e non è escluso che ci sia un collegamento tra le due donne cinesi e la colombiana. Al vaglio degli inquirenti le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona.