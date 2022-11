Rischio listeria, ritirate le polpette di merluzzo Sodergarden

AGI - Il ministero della Salute ha disposto il ritiro precauzionale delle polpette di merluzzo prodotte dalla svedese Sodergarden "per rischio microbiologico", per la possibile presenza del batterio listeria. Si tratta dei 'Cod fishcakes' da 340 grammi, preparazione a base di merluzzo nordico, con data di scadenza 6/12/2022. "Si invitano i consumatori - avverte il ministero - a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso".