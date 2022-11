Un anziano in viaggio di nozze si perde a Roma. La polizia lo riporta alla moglie

AGI - In viaggio di nozze ha dimenticato dove alloggiava con la neo moglie e si è perso per le strade di Roma. Una disavventura, per fortuna a lieto fine, per un 72enne di nazionalità argentina in questi giorni a Roma in luna di miele. Mercoledì scorso l'uomo, sofferente di una leggera amnesia, ha chiesto aiuto ad un ristoratore di Trastevere perché non ricordava il B&B in cui alloggiava con la moglie.

In suo soccorso sono intervenute le pattuglie del Commissariato Trastevere e del primo Distretto Trevi Campo Marzio: gli agenti, dopo aver rassicurato l'anziano, hanno proceduto alla sua identificazione e poi lo hanno fatto visitare sul posto dal personale sanitario.

Alla fine, i poliziotti sono riusciti a farsi dire una parte del nome del B&B dove l'uomo aveva preso alloggio con la moglie. La struttura è stata così individuata e l'anziano ha potuto riabbracciare la moglie.