Una serie di scosse di terremoto ha fatto tremare il Centro Italia

AGI - Una forte scossa di terremoto, seguita da un'altra decina di intensità calante, è stata avvertita in molte regioni italiane poco dopo le 7 del mattino. Il sisma più violento, di magnitudo 5,7 è stato registrato dall'Ingv al largo della costa delle Marche settentrionali, nel Pesarese, alle 7,07. Alle 7,40 ne è stata registrata una di magnitudo 4,1 all'interno, al centro del triangolo Pesaro-Urbino-Fano.

La magnitudo del sisma sarebbe di 5.7. La popolazione ha sentito la terra tremare a Pesaro, Urbino ma anche a Roma, Firenze, Bologna fino al Nord Italia con molte testimonianze sui social.

#PesaroUrbino #Ancona, scossa terremoto ML 5.7 Costa Adriatica marchigiana: giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco alcune richieste di verifiche su edifici [#9novembre 8:00] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 9, 2022

Una seconda scossa è stata rilevata poco dopo con magnitudo più lieve, pari a 3.4. Al momento non sono pervenute alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco richieste di soccorso né segnalazioni di danni.

Scuole chiuse a Pesaro e treni fermi sull'Adriatica

"In attesa di capire meglio la situazione e fare tutti i controlli, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse" lo annuncia su Facebook, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Con il passare dei minuti si allunga la lista dei comuni marchigiani che hanno ordinato la chiusura delle scuole. Gli istituti, all'ora delle scosse principali, poco dopo le 7, erano aperte per l'arrivo del personale non docente e in attesa dell'inizio delle lezioni. "È stata una scossa molto violenta e lunghissima", hanno riferito in tanti.

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. "Nessun treno e' fermo in linea. Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada", si spiega in una nota di Rfi.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.