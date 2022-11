In una settimana si sono registrati 166.824 casi Covid e 496 morti

AGI - Sono 166.824 i casi Covid in Italia registrati nell'ultima settimana, da giovedi' 27 ottobre a ieri, con 496 decessi. Si evince dalla pubblicazione, come annunciato non più quotidiana ma settimanale, delle tabelle dei bollettini degli ultimi giorni, arrivate fino alla data di ieri 3 novembre.

Un trend in calo: la settimana precedente, dal 20 al 27 ottobre, i nuovi casi erano stati 220.554, con 582 decessi. I casi totali salgono cosi' a 23.642.011, i decessi a 179.436.

In sette giorni è sceso anche il numero dei malati attuali: da 484.241 a 425.111, 59.130 in meno. In discesa anche i ricoveri ordinari, 277 in meno (la scorsa settimana -144), per un totale che scende a 6.604. Tornano ad aumentare invece le terapie intensive, 15 in piu' (la scorsa settimana -19), che salgono a 238 totali.

In una settimana sono stati 1.108.326 i tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari, in calo rispetto ai 1.370.510 della settimana precedente. Il tasso di positivita' è pari al 15,05%, contro il 16,09% dei sette giorni prima, dato quindi anche questo in discesa.