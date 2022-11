Alcuni ambientalisti hanno imbrattato un quadro di Van Gogh a Roma

AGI - Un'opera di Van Gogh, 'Il Seminatore', esposta alla mostra in corso a Palazzo Bonaparte a Roma, è stata imbrattata da un gruppo di ambientalisti che gli hanno gettato contro una ministra di verdura. "Per il momento possiamo solo dire che l'opera non è stata danneggiata", spiegano all'AGI da Arthemisa, la società curatrice della mostra.

Il Seminatore di Van Gogh

Autori del gesto quattro giovani, entrati pagando regolarmente il biglietto. Nella confusione si sono avvicinati all'opera, e hanno tirato fuori il cibo in scatola che hanno lanciato contro il quadro, protetto da una teca di vetro.