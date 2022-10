Gli studenti di una scuola romana hanno liberato la spiaggia di Santa Marinella dai rifiuti

AGI - Gli studenti di una scuola romana hanno liberato la spiaggia di Santa Marinella dalla plastica, raccogliendo in meno di due ore 13 sacchi di rifiuti. I ragazzi fanno parte della 'Levi Plastic', nata il 9 marzo del 2022 nel liceo Renzo Levi, che aderisce al progetto DPSAR (Dare per salvaguardare l’ambiente in rete).

Sono stati creati dei plasticometri all’interno della scuola per verificare quanta plastica viene utilizzata e monitorare quindi quanto CO2 viene immesso all’interno dell’edificio con l'obiettivo di ridurre l’utilizzo delle bottigliette e favorire quello delle borracce e acquistare un erogatore d'acqua.