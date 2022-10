Una famiglia è stata distrutta in un incidente sulla via Emilia

AGI - Una famiglia di origini albanesi è stata distrutta in un incidente lungo la via Emilia verso Parma, nel comune di Villa Gaida, frazione di Reggio Emilia.

Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale reggiana, intorno alle 20 un'auto con a bordo padre, madre e i loro tre figli di 2, 10 e 12 anni è finita contro una casa disabitata all'altezza del numero 52 di via Newton a Cadè. Non si esclude nemmeno che i due ragazzi più grandi potessero non essere figli della coppia, ma di amici.

Il mezzo si stava dirigendo verso Sant'Ilario.

La donna e i tre bambini sono morti sul colpo, mentre il padre è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, anche i vigili del fuoco da Reggio Emilia.

In un primo tempo i vigili del fuoco avevano diffuso la notiiza che a essere coinvolti nell'incidente fossero cinque ragazzi. La Via Emilia è momentaneamente chiusa per rilievi in entrambe le direzioni all'altezza di Cadè.