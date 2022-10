Ucciso a Milano storico capo ultrà dell'Inter

AGI - È stato ucciso a colpi di pistola in un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano Vittorio Boiocchi, 70enne storico capo degli ultrà dell'Inter.

Trasportato all'ospedale San Carlo è deceduto subito dopo il ricovero. Indaga la Squadra Mobile.

Boiocchi, 69 anni, ha un passato costellato di arresti e denunce. L'ultima nel 2021 per una tentata estorsione ai danni di un imprenditore. Arresti e condanne invece li aveva avuti sin da giovane per traffico di droga, rapina, sequestro di persona.

Gran parte degli ultra' della Curva Nord dell'Inter, hanno lasciato gli spalti dello stadio Meazza dove è in corso l'incontro tra i nerazzurri e la Sampdoria, alla notizia della morte dello storico capo Vittorio Boiocchi. Alcuni striscioni sono stati ritrati e tolte molte sciarpe anche in altri settori.