Avremo un caldo anomalo per tutto il ponte di Ognissanti

AGI - Bel tempo sull'Italia fino a martedì 1 novembre, il lungo Ponte di Ognissanti regalerà condizioni meteo ottimali a chi potrà regalarsi una bella vacanza.

Il sito ww.IlMeteo.it conferma che al mare le temperature saranno gradevoli, in montagna farà addirittura caldo per il periodo: a Cervinia sono attesi 15 C (2050 metri di quota), a Cortina d'Ampezzo 20 C con lo zero termico che schizzerà fino a 3700 metri.

Sulle Isole Maggiori supereremo localmente i 30 C, anche se è prevista una leggera flessione termica nel weekend; farà caldo anche nei fondivalle alpini con 25-26 C e continuerà l'Ottobrata Romana con i 26-27 C fissi ormai da settimane, salvo brevi interruzioni.

Dal 3 novembre potrebbero tornare anche delle piogge, mentre la prevista Novembrata potrebbe essere timidissima, e relegata solo alle regioni meridionali: potremo parlare di Novembrata Sicula-Pugliese, in quelle regioni il caldo potrebbe durare ancora per molti giorni, in modo anomalo in un clima che cambia sempre più.

Nel dettaglio:

Venerdì 28

Al nord: locali nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso altrove. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo.

Sabato 29

Al nord: sole e caldo simil-estivo. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima estivo.

Domenica 30

Al nord: locali nebbie in pianura in parziale dissolvimento nel corso della giornata, sole e caldo in montagna e lungo le coste. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo. -

Tendenza: Anticiclone di Halloween alla massima potenza fino ai primi di novembre con condizioni di benessere climatico, sole e temperature gradevoli.