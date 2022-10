Covid: 25.554 casi, 52 morti e tasso positività al 15,7%

AGI - Sono 25.554 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 31.775 di ieri e soprattutto i 30.239 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 161.787 (ieri 195.575) con un tasso di positività che dal 16,2% scende al 15,7%. I decessi sono 52 (ieri 92), per un totale da inizio pandemia di 178.594. Le terapie intensive crescono di 2 unità (ieri -7) e con 22 ingressi del giorno diventano 229 in tutto; i ricoveri sono 30 in meno (ieri -29), per un totale di 7.017.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi anche oggi è la Lombardia con 4.646, seguita da Veneto (3.238), Lazio (2.674), Emilia Romagna (2.586) e Piemonte (2.181).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.348.075. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.400 (ieri 36.137) per un totale che sale a 22.649.684. Gli attualmente positivi sono 3.899 in meno (ieri -4.454) e diventano 519.797, di cui 512.551 in isolamento domiciliare.