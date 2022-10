Arriva la terza ottobrata con notti tropicali e punte di 34 gradi

AGI - Notti tropicali a Genova e Cagliari, minime all'alba di 16 C a Torino, Milano e Trieste: il caldo anomalo invade anche le notti italiane con uno scarto rispetto alla media del periodo di +10 C. Un caldo - avverte il sito IlMeteo.it - che continuerà fino alla fine del mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissanti con la terza ottobrata portata da Scipione l'Africano.

Allo stesso tempo però, a causa del caldo accumulato, intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria. Fino a lunedì, al settentrione, prevarrà il sole ma non mancheranno locali precipitazioni, le temperature massime fino a 30 gradi saranno in ulteriore aumento fino a 34 gradi ad iniziare dadomenica.

Nelle prossime ore avremo piogge al Nord e localmente al Centro in Toscana, la domenica sarà caldissima ad eccezione del Nord dove avremo ancora qualche pioggia, il lunedì caldissimo con miglioramento anche al Nord, e in seguito caldo e sole su tutto lo stivale salvo nebbie fitte in Pianura Padana nelle ore notturne.

Le previsioni

Sabato 22

Al nord: piogge anche forti sulle Alpi, moderate sulle Prealpi, possibili anche in pianura a nord del Po. Al centro: nuvoloso in Toscana con qualche pioggia; sole altrove, molto caldo in Sardegna. Al sud: tanto sole e clima molto caldo per il periodo.

Domenica 23

Al nord: piovaschi al Nord Ovest, più sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: tutto sole e caldo.

Lunedì 24

Al nord: piogge sparse al Nord Ovest, variabile altrove. Al centro: bel tempo salvo nubi in Toscana. Al sud: ampio soleggiamento e caldo. Tendenza giorni successivi: ancora Anticiclone Scipione l'Africano con la Terza Ottobrata per tutta la settimana.