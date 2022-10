Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati assolti in Appello nel processo per le false fatture  

AGI - Tiziano Renzi e Laura Bovoli assolti perché il fatto non costituisce reato. È quanto ha stabilito il tribunale di Firenze nel processo di appello.

Nello stesso procedimento la corte ha stabilito la riduzione della la pena a 9 mesi per Luigi Dagostino.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli non erano presenti in aula al momento della lettura della sentenza. A comunicare la notizia, il legale Lorenzo Pellegrini.

La corte d'appello ha assolto anche Dagostino dall'accusa di false fatture; a suo carico resta la condanna per truffa (reato di cui non erano accusati i Renzi), calcolata in nove mesi. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza.

"Il fatto non costituisce reato, quindi è stata riconosciuto che la prestazione è stata svolta e quindi non è stata una prestazione inesistente". Lo ha detto l'avvocato Lorenzo Pellegrini, difensore di Laura Bovoli dopo la lettura del dispositivo.

"È stato dunque testimoniato e provato che le fatture non sono false. I signori Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono per questo stati assolti", ha concluso il legale.

Renzi: miei genitori assolti, vince giustizia

"Dopo anni di lotta e dolore i miei genitori sono stati assolti: il fatto non costituisce reato. Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere cio' che hanno dovuto vivere i miei, non si meritavano tanto odio. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo". Lo scrive su Instagram il leader di Iv Matteo Renzi.