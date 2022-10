Un tamponamento ha paralizzato il traffico sulla A1 verso Roma

AGI - Incidente poco prima delle 6:30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Tre i mezzi pesanti coinvolti. Al momento il traffico circola su una sola corsia e si registrano 10 km di coda verso Roma. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Agli automobilisti diretti verso Roma Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Perugia verso Perugia quindi prendere l'E45 verso Orte e rientrare in A1 verso Roma.