Una madre e un figlio anziani sono stati trovati morti in casa nel Milanese

AGI - Una coppia di cadaveri, madre e figlio di rispettivamente 98 e 77 anni, sono stati trovati dai carabinieri di Sesto San Giovanni nell'appartamento dove abitavano a Cinisello Balsamo (Milano). La scoperta è stata fatta domenica dopo che una loro parente di 57 anni ha chiamato il 112 non avendo più notizie dal giovedì. Gli accertamenti svolti hanno consentito di accertare che la porta di ingresso alla casa era regolarmente chiusa con più mandate della serratura, come le vittime erano solite fare.

Non vi erano segni di violenza nè scasso o altri elementi da cui desumere il coinvolgimento di terze persone. La donna, affetta da disturbi di demenza senile in fase avanzata, è stata trovata a terra in corridoio, mentre il figlio, pensionato e non affetto da particolari patologie, era a terra in cucina. La Procura di Monza ha disposto il sequestro dell'appartamento in attesa degli esiti dell'autopsia che sara' eseguita presso l'istituto di medicina legale di Milano.