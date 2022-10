Un ragazzino di 14 anni è finito con la bici in un burrone in Ciociaria

AGI - Un ragazzino di 14 anni è precipitato in un burrone con la bicicletta e per recuperarlo, gravemente ferito, è stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino. È accaduto sui monti della Ciociaria in località Madonna delle Cese, a Collepardo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco e carabinieri della locale stazione. La richiesta di aiuto è arrivata nel tardo pomeriggio agli uomini dell'Arma. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Il ragazzino è stato trasferito all'ospedale Bambino Gesù di Roma.