L'appello di Papa Francesco: "In nome di Dio fermate la follia della guerra"

AGI - "In nome di Dio, fermate la guerra". E' l'appello lanciato da Papa Francesco con il suo nuovo libro di cui La Stampa pubblica un brano, realizzato alla soglia del decimo anno di pontificato. Nel volume "Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza", a cura di Hernàn Reyes Alcaide (edizioni Piemme, in uscita martedì), il Pontefice lancia un appello universale a costruire insieme un orizzonte di pace, un mondo migliore, spiegando che "non esistono conflitti giusti" o "preventivi" e che è inaccetabile considerare le vite perse "come danni collaterali".

"Un conflitto è una risposta inefficace: forse Yemen, Libia o Siria stanno meglio di prima? Se qualcuno pensa che combattere possa essere la risposta giusta è perchè sbaglia le domande", si legge.

"Oggi, mentre chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra, considero inoltre la sua persistenza fra noi come il vero fallimento della politica - scrive Francesco - La guerra in Ucraina che ha messo le coscienze di milioni di persone del centro dell'Occidente davanti alla cruda realtà di una tragedia umanitaria che già esisteva da tempo e simultaneamente in vari Paesi, ci ha mostrato la malvagità dell'orrore bellico".

Oggi, aggiunge il Papa, "assistiamo a una terza guerra mondiale a pezzi che tuttavia minacciano di diventare sempre più grandi fino ad assumere la forma di un conflitto globale. Non esiste occasione in cui una guerra si possa considerare giusta. Non c'è mai posto per la barbarie bellica".