In flessione la pandemia: 30.239 casi, 32 morti

AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Sono 30.239 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di ieri e i 34.444 di domenica scorsa scorso.

I tamponi processati sono 175.985 (ieri 215.672) con un tasso di positività che dal 18,1 scende al 17,2%.

I decessi di oggi sono 32 (ieri 73), per un totale da inizio pandemia di 177.988.

Stabili le terapie intensive (252 come ieri) con 23 ingressi del giorno; i ricoveri sono 123 in più (ieri +52), per un totale di 6.715.

La regione con il maggior numero di casi è sempre la Lombardia con 5.653, seguita da Veneto (3.751), Emilia Romagna (3.276), Piemonte (2.865) e Lazio (2.738). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.099.983.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.684 (ieri 29.169) per un totale che sale a 22.368.981. Gli attualmente positivi sono 522 in più (ieri +9.726) e diventano 553.014, di cui 546.047 in isolamento domiciliare.