Lieve frenata del Covid: 40.580 casi e 98 morti

AGI - Primi segnali di calo per la curva epidemica in Italia, dopo un mese di crescita inintettotta. Sono 40.580 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 45.705 di ieri e soprattutto i 44.672 di venerdì scorso.

I tamponi processati sono 216.511 (ieri 238.253) con un tasso di positività che dal 19,2% scende al 18,7%.

I decessi di oggi sono 98 (ieri 66), per un totale da inizio pandemia di 177.883 vittime.

Le terapie intensive salgono di 8 unita' (come ieri) ed ora sono 244 con 36 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari invece sono 182 in più (ieri -126), per un totale di 6.540.

La regione con il maggior numero di casi è ancora la Lombardia con 7.991 contagi, seguita da Veneto (+5.415), Piemonte (+4.240), Emilia Romagna (+3.719) e Lazio (+3.233). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.990.201.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 36.735 (ieri 40.067) per un totale che sale a 22.310.128. Gli attualmente positivi sono 3.743 in più (ieri +5.572) e salgono a 542.766, di cui 535.982 in isolamento domiciliare.