In Usa è boom di caramelle alla cannabis ingerite per sbaglio dai bimbi

AGI - Caramelle, patatine e altri alimenti contenenti cannabis, presenti in casa, ingeriti per sbaglio dai bambini. è in costante crescita il fenomeno di ingestione involontaria di cannabis commestibile nei bambini piccoli, al punto di diventare una crescente preoccupazione per la salute pubblica negli Stati Uniti.

A dare l'allarme, uno studio condotto nei reparti di emergenza della New York University Grossman School of Medicine di New York, del Bellevue Hospital di New York e la collaborazione di diverse strutture ospedaliere di New York. I risultati sono pubblicati su Jama Network.

La cannabis è la terza sostanza psicoattiva più usata al mondo, con un uso in continuo aumento nella popolazione adulta degli Stati Uniti. Nel 2019, il 18% delle persone negli Stati Uniti ha riferito di aver utilizzato prodotti a base di cannabis almeno una volta. Diversi gli studi che giustificano la preoccupazione.

Uno studio ha rilevato che l'età media per l'ingestione involontaria di edibili di cannabis nella popolazione pediatrica è di 25,2 (18,7) mesi. Dal 2004 al 2018, c'è stato un aumento di 13 volte a livello nazionale negli incontri che coinvolgono bambini di età inferiore ai 6 anni, con un aumento delle esposizioni correlate alla cannabis commestibile maggiore dell'aumento delle esposizioni correlate alla cannabis non commestibile.

Inoltre, uno studio di coorte retrospettivo su bambini che si sono presentati a un pronto soccorso pediatrico per ingestione involontaria di prodotti a base di cannabis ha rilevato che l'87% delle intossicazioni si è verificato in casa. I bambini con intossicazione da THC possono presentare compromissione neurologica, tra cui letargia, atassia, tachicardia, midriasi, convulsioni, stato mentale alterato e ipotonia.

Tuttavia, data l'imprevedibilità della dose ingerita, la presentazione del paziente può variare. Lo stato mentale alterato nei bambini si traduce in ampie diagnosi differenziali che vanno da cause traumatiche a cause infettive.

Pertanto, lo stato mentale acutamente alterato nei bambini con un'ingestione di cannabis non diagnosticata ha portato a ricoveri prolungati con test diagnostici estesi e invasivi, inclusi studi di laboratorio, punture lombari, elettroencefalogrammi e scansioni tomografiche computerizzate della testa per aiutare nella diagnosi.

Sebbene la maggior parte dei pazienti richiedano l'osservazione di routine nel reparto di pronto soccorso o ospedaliero, alcuni pazienti richiedono interventi intensivi, compreso il supporto e la gestione delle vie aeree, nell'unità di terapia intensiva pediatrica. "è necessario intraprendere un'azione immediata per cambiare l'attuale traiettoria di ingestione pediatrica non intenzionale di prodotti a base di cannabis commestibili" avvertono gli autori dello studio