Lo Stromboli rallenta, ma i crolli e i flussi lavici continuano

AGI - Lo Stromboli non si ferma. Nella notte, informa l'Osservatorio eteno dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si sono osservati modesti crolli presumibilmente dovuti all'erosione dei canali dei flussi lavici che si sovrapponevano.

Dalle osservazioni su terreno di personale Ingv risulta che continuano i crolli e i flussi lavici, poco alimentati, non raggiungono più il mare e si attestano a metà costa a circa 400 metri. Domenica il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di allerta per Stromboli - che i residenti tra affetto e diffidenza chiamano "Iddu" ("Lui") - dal livello giallo ad arancione e il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha invitato i cittadini alla "massima cautela".

Anche dalle parziali e discontinue immagini delle telecamere di sorveglianza, dovute soprattutto alle avverse condizioni meteo, si osserva che è diminuita l'alimentazione della colata. Dal punto di vista sismico, nelle ultime 24 ore, l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato varie fluttuazioni, oscillando, principalmente, nei livelli medio-basso e medio-alto, e ha raggiunto il livello dei valori alti ieri tra le 12 e le 14 e intorno alle 18,30.

Lava flow in #Stromboli this morning.



