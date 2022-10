Il crollo del cavalcavia ha gettato Novara nel caos

AGI - Il giorno dopo il crollo di una parte del cavalcavia XXV aprile, avvenuto domenica mattina all'alba, Novara vive un lunedi di passione per i disagi nella circolazione automobilistica. La chiusura forzata del cavalcavia mette in ginocchio la viabilità della città intera.

In quest'area si concentrano una serie di problemi concomitanti: il ponte sul torrente Terdoppio in corso Trieste è a senso unico alternato da inizio settembre a causa di un abbassamento delle arcate laterali e il cavalcavia di Porta Milano, oggetto da molti mesi di un controverso intervento di consolidamento non ancora completato, pur per il momento regolarmente percorribile, non dovrebbe essere sovraccaricato di traffico.

© Ettore Colli Vignarelli / Agi Il crollo di parte del cavalcavia XXV Aprile a Novara

A questo si aggiungono i lavori di asfaltatura in corso da parte di Anas sulla tangenziale proprio all'altezza dell'uscita di corso Milano in direzione Vercelli che hanno ridotto le corsie da quattro a due. Già da domenica il Comune ha suggerito agli automobilisti di utilizzare per entrare in città dai vari centri dell'hinterland - sono migliaia, ogni giorno gli spostamenti per motivi di lavoro o di studio - la tangenziale e le direttrici di corso della Vittoria (direzione Lago Maggiore) o di corso XXIII marzo (direzione Lomellina).

Dal canto suo la società che gestisce il trasporto pubblico locale ha riorganizzato i percorsi delle linee che interessano queste zone e delle corse scolastiche.