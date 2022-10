A Napoli una donna è morta a causa della sosta selvaggia che ha bloccato un'ambulanza

AGI - Una donna è morta in ambulanza a Napoli con il mezzo di soccorso rimasto bloccato a causa di alcune macchine parcheggiate in sosta selvaggia. La denuncia è dell'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', secondo cui il fatto è successo questa mattina a salita Pontecorvo.

"Ci e' scappato il morto - scrive l'associazione, che su Facebook posta la foto dell'ambulanza bloccata - per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna 80 enne è morta. Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori. L'equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare", ricostruisce ancora Nessuno tocchi Ippocrate, che sottolinea: "Che venga considerato anche questo omicidio stradale!".