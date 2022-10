I nuovi casi covid  in Italia sono 44.672, il tasso di positività sale al 21,7%

AGI - Si conferma in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 44.672 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 44.853 precedenti e soprattutto i 34.479 di venerdì scorso.

I tamponi processati sono 205.555 (ieri 222.926) con un tasso di positività che dal 20,1% vola al 21,7%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi di oggi sono 62 (ieri 56), per un totale da inizio pandemia di 177.418 vittime. Le terapie intensive salgono di 18 unità (ieri +9) ed ora sono 198 con 29 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 191 in più (ieri +115), per un totale di 5.379.

La regione con il maggior numero di casi è ancora la Lombardia con 8.699 contagi seguita da Veneto (+6.650), Piemonte (+5.010), Emilia Romagna (+4.095) e Lazio (+3.430).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.737.577. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.172 (ieri 46.009) per un totale che sale a 22.034.204.

Gli attualmente positivi sono 17.431 in più (ieri -1.216) e salgono a 525.955, di cui 520.378 in isolamento domiciliare.