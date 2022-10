Torna in libertà Roberto Spada, diede la testata al giornalista Piervincenzi

AGI - Roberto Spada è uscito dal carcere di Tolmezzo dopo aver scontato la condanna a 6 anni per la testata data al reporter Daniele Piervincenzi.

La Cassazione, sul clan di Ostia lo scorso gennaio, ha confermato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma per Roberto, assolto lo scorso settembre nel processo di appello bis per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale - Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera', avvenuto nel 2011 - la pena è stata rideterminata in 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

© Francesco Fotia / Agf

La palestra di Boxe di Ostia sequetsrata a Roberto Spada



Per questo, nei confronti di Roberto Spada, che ha già scontato 5 anni di carcere a Tolmezzo, è definitiva la condanna per il 416bis ma non la quantificazione della pena, dal momento che è ancora 'sub iudice' la vicenda del duplice omicidio.

Secondo quanto si apprende, la procura generale di Roma ha subito impugnato al Riesame il diniego del provvedimento restrittivo cautelare e si appresta a impugnare in Cassazione anche l'assoluzione per il duplice omicidio del 2011.