Nel Napoletano ci sono stati dei casi di avvelenamento per aver mangiato una verdura

AGI - Alcune persone appartenenti a diversi nuclei familiari sono state ricoverate per intossicazione all'ospedale Santa Maria Delle Grazie. Avrebbero ingerito verdura probabilmente velenosa, acquistata in diversi negozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida. La sintomatologia sarebbe riconducibile alla mandragora, pianta che si può confondere con spinaci e biete. Uno dei ricoverati è in prognosi riservata. Accertamenti in corso anche di Asl e carabinieri. Da quanto si è appreso, la verdura era venduta sfusa, non imbustata.