Un'anziana, spinta a terra durante uno scippo a Napoli, è grave in ospedale

AGI - A Napoli una donna anziana è stata vittima di scippatori che l'hanno spinta a terra con violenza. I carabinieri sono intervenuti poco prima delle 21 di lunedì nel quartiere Pendino in corso Umberto I all'altezza del civico 381 per una segnalazione al 112: la vittima è una 72enne nata a Montenegro ma residente a Napoli, soccorsa dal personale del 118 e trasferita all'ospedale Cto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, è stata scippata da sconosciuti che l'hanno spinta sul marciapiedi facendole sbattere la testa. Ora è ricoverata in prognosi riservata per contusioni cerebrali ed ematoma extrassiale con fratture del cranio.