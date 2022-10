E' tornata l'estate e durerà per tutta la settimana

AGI - E' l'anticiclone delle Azzorre, con temperature sopra la media del periodo di circa 5 gradi centigradi, come sottolinea il sito www.iLMeteo.it, a regalare all'Italia per gran parte della settimana una 'ottobrata' calda e soleggiata.

Le temperature saranno oltre la media stagionale soprattutto al Centro-Nord, anche se a tratti sul settore meridionale, in particolare lungo il versante adriatico, si potranno registrare timide rinfrescate dai Balcani; ma i valori saranno prossimi o localmente superiori ai 30 gradi, come gia' avvenuto anche in Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Non in tutta Italia, però, sarà sempre sereno e soleggiato. Al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana, mentre sulle isole maggiori non sono esclusi locali addensamenti nuvolosi. Il contesto soleggiato vedra' infine delle sottili velature solcare a tratti il cielo.