In Italia 33.876 nuovi casi covid e tasso di positività al 18,8%

AGI - In leggera flessione la curva epidemica in Italia: sono 33.876 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 34.479 precedenti.

I tamponi processati sono 180.241 (ieri 183.059) con un tasso di positività che resta al 18,8%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi di oggi sono 38 come ieri, per un totale da inizio pandemia di 177.130. Le terapie intensive aumetano una unità (ieri -5) ed ora sono 138 con 14 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 80 in più (ieri +256), per un totale di 4.181.

La regione con il maggior numero di casi è ancora la Lombardia con 5.991 contagi, seguita da Veneto (+4.804), Piemonte (+3.249), Emilia Romagna (2.876) e Campania (+2.810).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.500.346. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 18.825 (ieri 68.638) per un totale che sale a 21.867.067.

Gli attualmente positivi, sono 14.205 in più (ieri -34.201) e arrivano a 456.149, di cui 451.830 in isolamento domiciliare.