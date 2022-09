A una turista messicana è stata rubato un orologio da 20mila euro 

AGI - Due giovani marocchini, di cui uno minorenne, sono stati fermati dalla Polizia per due rapine, tra cui quella del 26 agosto a Milano di un orologio Audemars Piguet Royal Oaks del valore commerciale di circa 20mila euro.

L'indomani la vittima, una turista di 47 anni messicana, ha denunciato che poco prima di mezzanotte in corso Montenapoleone in due l'avevano avvicinata, strattonata e strappato dal polso l'orologio.

Gli investigatori della sesta sezione della Squadra mobile, coordinati dal pm Rosario Ferracane, durante uno specifico servizio di contrasto ai reati predatori, hanno bloccato i due ragazzi riconosciuti come potenziali autori della rapina di fine agosto e di una a settembre.

L'orologio della turista messicana non è stato recuperato, ma nei cellulari dei due ragazzi sono state ritrovate delle fotografie del modello rubato. Per gli inquirenti i rapinatori avrebbero scaricato le immagini dal web per controllare il valore.

Il provvedimento di fermo per il maggiorenne è stato convalidato dal gip Natalia Imarisio mentre quello del complice dal gip del Tribunale per i minorenni.