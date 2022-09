In Italia 21.085 nuovi casi covid e positività su al 13,9%

AGI - Ancora in risalita, come si registra da qualche giorno, la curva epidemica in Italia. Sono 21.085 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 22.527 precedenti ma soprattutto i 17.364 di venerdì scorso.

I tamponi processati sono 151.607 (ieri 165.415) con un tasso di positività che dal 13,6% sale al 13,9%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi di oggi sono 49 (ieri 60), per un totale da inizio pandemia di 176.824. Le terapie intensive scendono di 4 unità (ieri -8) ed ora sono 134 con 15 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 37 in meno (ieri -66), per un totale di 3.313. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.661 contagi, seguita da Veneto (+3.160), Lazio (+2.039), Campania (+1.636) ed Emilia Romagna (+1.526).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.262.452. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 17.003 (ieri 22.835) per un totale che sale a 21.668.862.

Gli attualmente positivi sono 4.031 in più (ieri -372) e salgono a 416.766, di cui 413.319 in isolamento domiciliare. (AGI)Pgi