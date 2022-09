Quindici ragazzi sono rimasti feriti in un crollo al Globe Theatre di Roma

AGI - Momenti di paura alle 13.30 di oggi a Villa Borghese, al centro di Roma, per un crollo che si è verificato nel Globe Theatre.

A crollare sarebbe stata una scala. Il primobilancio è di una 15ina di feriti lievi. Si tratta di studenti tra i 15 e i 18 anni di età. Sei di questi sono stati trasportati in ospedale per le contusioni riportate.

© Alessandro Serranò / Agf

© Vigili del Fuoco



© Vigili del Fuoco Fullscreen

Il crollo è avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, la polizia e il 118.

#Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coinvolti lievemente alcuni ragazzi soccorsi dai #vigilidelfuoco. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area [#22settembre 13:50] pic.twitter.com/nJKqLN8UOu — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2022

Sono tutt'ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia di stato.

Il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti è un teatro shakespeariano di Roma, costruito nel 2003 come una fedele replica del Globe Theatre di Londra, il più famoso teatro del periodo elisabettiano.

La docente, alunni caduti da circa tre metri

"Stavamo uscendo dopo lo spettacolo ed è ceduta una scalinata. Gli alunni sono caduti tra le travi da un'altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano". Lo racconta all'AGI, la docente Chiarina Maggitti che stava accompagnando la scolaresca coinvolta nel crollo avvenuto nel Globe Theatre all'interno di Villa Borghese, a Roma.

Gli studenti del liceo erano arrivati nella Capitale da Roseto degli Abruzzi, in gita scolastica. Avevano assistito nel teatro allo spettacolo Macbeth. "I ragazzi hanno tra i 17 e i 18 anni", spiega l'insegnante. Alcuni giovani sono rimasti feriti, da quanto ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, non in modo grave.

Gualtieri, non ci sono feriti gravi

"Ero al telefono con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole e la Protezione civile dopo il crollo di una scala esterna che ha interessato la struttura. A quanto pare non ci sono feriti gravi ma solo un paio di contusi. Il commissario al teatro di Roma quella scala era stata oggetto di interventi di manutenzione. L'ultima notizia che mi è arrivata è che non ci sono feriti gravi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima d'iniziare la conferenza "15 municipi, 15 progetti, per la città in 15 minuti".

"Ci sono sei casi di escoriazioni, quello che è successo è che apparentemente dalla scala posteriore si sono sganciate delle piastre di sicurezza - ha spiegato Gualtieri - accerteremo le responsabilità e naturalmente il Globe verrà dichiarato inagibile per i controlli".

D'Amato, 2 ragazzi feriti al Bambin Gesù e uno al Gemelli

"Dalle notizie appena apprese dall'Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli. Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.