Temporali e venti forti incombono sul Centro-Nord

AGI - Dopo l'alluvione che ha colpito le Marche un'altra forte perturbazione incombe sull'Italia. Una profonda saccatura centrata sul Nord Europa, con asse esteso fin verso il Mediterraneo occidentale, continua a determinare intense correnti umide sud-occidentali in quota, causa di "condizioni di spiccata instabilità sul nostro Paese, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, specie su alto adriatico e basso tirreno".

La fase di maltempo - spiega il Dipartimento della Protezione civile - sarà accompagnata da "un marcato aumento dei venti nella giornata di sabato, in contestuale rotazione dai quadranti settentrionali". Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse.

L'avviso prevede che dopo "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria" arriveranno temporali, sulla Campania" mentre, dalle prime ore di sabato 17 settembre, "precipitazioni di forte intensità sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria con fulmini, grandinate e forti raffiche di vento".

#Maltempo #Marche, prosegue l’intervento di 380 #vigilidelfuoco tra #Ancona e #PesaroUrbino: finora effettuati oltre 500 interventi in regione, più di 300 nel solo capoluogo. Nella clip escavatori in azione per liberare dal fango un tratto della SP 12 [#16settembre 19:00] pic.twitter.com/vgRiZumnS5