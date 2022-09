L'estate è finita, temperature a picco nel week-end

AGI - Forti burrasche e crollo delle temperature: il prossimo fine settimana segna la fine dell'estate. Per quanto riguarda la recente bomba d'acqua in Italia che ha causato morti e dispersi, gli esperti evidenziano: "maltempo estremo, temporali autorigeneranti tra Umbria e Marche - spiega "Il Meteo.it" - con piene fluviali drammatiche in poche ore.

La pioggia di 6 mesi in un pomeriggio, un sistema temporalesco nato ad ovest della Sardegna che ha attraversato il Tirreno prendendo energia sul mare caldissimo: come risultato ecco i nubifragi torrenziali sul crinale appenninico centrale e le piene drammatiche verso le Marche".

Sono i cambiamenti climatici in atto, con l'eredità della caldissima estate 2022 che "a causa del mare caldo, lascia una triste possibilita' di nubifragi intensi per almeno un altro mese".

Per i meteorologi l'estate 2022 "finirà ufficialmente domani con l'arrivo di venti fortissimi, maltempo e un crollo termico diffuso. Ma come visto ieri il rischio 'nubifragi estivi', a causa del calore accumulato, ci accompagnerà ancora per settimane".

Al momento in Italia "siamo mediamente 5-8 gradi più caldi del normale; domani scenderemo fino a 4-8 C sotto i valori climatologici del periodo: un rapido calcolo indica una diminuzione delle temperature da un minimo di 9 C ad una massimo di 16 C in poco piu' di 24-36 ore.

Con questo scarto estremo, sabato 17 settembre farà registrare massime sotto i 20 C con una temperatura percepita anche più bassa a causa del vento e delle piogge: sembrerà di essere in Autunno, anzi saremo in pieno Autunno con cappotti ed impermeabili".

Questo cambiamento meteo "sarà favorito - si spiega in una nota - anche dal vento forte, dapprima da Ovest con raffiche di Garbino sull'Appennino emiliano-romagnolo, poi da un flusso impetuoso da Nord, freddo e teso che genererà sabato anche delle Burrasche Forti, soprattutto sulla fascia adriatica".

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque "un cambiamento estremo, ma invita ancora alla prudenza per temporali intensi nelle prossime 24-36 ore.

Da domani abbandoneremo definitivamente le temperature 'malsane', eccezionali e non consone al clima italiano di questi ultimi giorni: ricordiamo infatti - spiega Sanò - che fino ad ieri si registravano 39 C all'ombra, un valore pericoloso anche per la flora e la fauna del nostro Paese.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni:

Sabato: al nord, maltempo intenso su Triveneto ed Emilia Romagna con venti di burrasca forte e piogge intense. Al centro: maltempo in arrivo sulle Marche, un po' meglio altrove. Al sud: instabile con ulteriore calo termico, vento e temporali sparsi, anche molto forti su Campania e Calabria.

Domenica: al nord: soleggiato, freddo al mattino per il periodo. Al centro: soleggiato, freddo al mattino per il periodo. Al sud: bel tempo, vento forte in graduale attenuazione.

Tendenza: rimonta dell'anticiclone ma con possibile raid instabile verso le regioni adriatiche ed il Sud tra mercoledì e venerdì.